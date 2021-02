Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 24 e domani 25 febbraio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 febbraio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Passionalità intensa, da maneggiare con cura. Con un nuovo amore non svelate subito le vostre carte, un alone di mistero vi renderà più attraenti. Nell’attività e con i vostri cari niente impegni inderogabili: è importante per voi una maggiore libertà. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata