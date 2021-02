Oroscopo di domani 26 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Venerdì dinamico. Il tono emotivo è alto, la forma fisica ottima. Brillanti e vivaci, non perderete neppure un’occasione per divertirvi. Una new entry tra le amicizie stuzzica il vostro spirito da conquistatori. Sfoderate il fascino e colpite! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con la Luna “storta”, per pigrizia o stanchezza faticate a tenere il passo con le incombenze pratiche odierne. I risultati stentano ad arrivare. Non permettete che i turbamenti emotivi interferiscano con il vostro naturale buonsenso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Splendida giornata, grazie alla Luna che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi di attesa. Tutto intorno a voi gira molto velocemente. Impegni di lavoro e affari, portati avanti a tempo di record con un entusiasmo degno dei momenti migliori. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Riuscire a concludere tutto entro i limiti stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e debiti in riscossione. La passione fa da collante nella coppia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Sapete dove volete arrivare e se strada facendo qualcosa si mette di traverso, avete la possibilità di rimuovere l’ostacolo, aggirarlo o temporeggiare. Fate attenzione alle finanze! Prima di agire, consigliatevi con qualcuno di cui vi fidate ciecamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c’è. Evitate ogni possibile competizione. Oggi è necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Per risolvere una questione lavorativa complessa, studiate la vostra strategia che potrebbe collidere con quella di un collega, ma non preoccupatevene. Interessi da condividere. Dallo scambio con gli altri, scaturisce una sensazione di benessere e di vitalità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Efficaci alleati celesti vi forniscono acume, intraprendenza e anche un pizzico di savoir-faire: non sprecateli per mancanza di elasticità. Il filo conduttore resta il risparmio, sia in termini di energia che di denaro. Rinunciate ad esporvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La determinazione che vi pervade e l’aiuto dei colleghi hanno effetti positivi sul lavoro. Nuove proposte e buone notizie giungono per voi. L’intesa di coppia appare disturbata, ma con un piccolo sforzo, oggi filerete d’amore e d’accordo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Finalmente l’amore sussurra alle vostre orecchie un richiamo suadente. Per ora è tutto da costruire e da approfondire, ma il cuore è già in orbita. Con le risorse economiche siete un po’ ai ferri corti, ma la vostra parsimonia è una garanzia di tenuta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

In società l’immagine perde qualche punto. Stressati e irrequieti, manifestate il disagio agendo per partito preso e spendendo più del consentito. Accese discussioni in famiglia sulle vostre amicizie e sulle loro scelte di vita. Ma i vostri argomenti sono fondati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Il buonumore rilassa e semplifica la vita: provate ad essere allegri, anche se non sempre è così facile. Discreto l’andamento di finanze e affari. Assecondate il bisogno di svago, di relax e di buona compagnia. Buoni sono i risultati professionali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

