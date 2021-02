Oroscopo di oggi 25 febbraio e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 25 febbraio 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Ottime prestazioni al lavoro, finalmente potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà con determinazione, e ne uscirete vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Questa è l’ottima promessa del vostro cielo odierno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Dovete seguire con particolare cura le questioni economiche, per evitare problemi, spese inutili e battibecchi in famiglia. Qualche malumore. Non perdete tempo dietro una persona così piena di sé da non avere spazio per voi: voltate pagina! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Grandiosa ed espansiva la Luna vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare faccende complicate. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare a lungo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per scongiurare rischiosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Muovetevi con calma e riflettete bene, prima di fare delle scelte fondamentali per il lavoro. Agendo d’impulso potreste sbagliare la valutazione. Per porre fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e ritagliatevi i vostri spazi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Coraggio e passione non vi mancano, è questa la condizione concretizzare con lucidità e motivazione. Non lasciatevi bloccare da insicurezze e dubbi. Progetti pronti al decollo s’involano nella direzione voluta, nonostante qualche piccolo imprevisto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è l’immagine pubblica. Siete in forma, intrecciate relazioni interessanti con persone brillanti. Se avvertite l’esigenza di rinnovare qualcosa, magari un nuovo taglio di capelli, è questo il momento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Con la Luna in Leone probabile un giovedì un po’ grigi. Possibili rimedi? Provate, con pazienza, a sbrogliare una faccenda in stand by. Pur viaggiando sempre a ritmi molto sostenuti, non vi dispiacerà un po’ di tranquillità come quella odierna. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Calore, dinamismo ed energia non mancheranno, e per quanto riguarda studi, affari e lavoro, siete in una botte di ferro... o quasi. Esaminate un progetto impegnativo a mente fredda e provate a metterne a fuoco tutti i pro e i contro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Siete attivi e determinati nella professione, ma ci sono progetti da rinviare per mancanza di tempo e di scarsa collaborazione da parte degli altri. Ancora nell’occhio del ciclone in amore, sfoggiate comunque un piglio combattivo e vincente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Giornata agitata. Nel contenzioso con il partner, i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante, se deciderete di ascoltarlo. Confusione e distrazioni pericolose. Rischiate di compromettere collaborazioni indispensabili per l’attività. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma riorganizzate le idee, o potreste commettere passi falsi. Valorizzate ciò che avete nei sentimenti. Date seguito ai programmi di viaggio o a nuovi interessi, prima di essere risucchiati dagli impegni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

