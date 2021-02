Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 25 e domani 26 febbraio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 febbraio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Muovetevi con calma e riflettete bene, prima di fare delle scelte fondamentali per il lavoro. Agendo d’impulso potreste sbagliare la valutazione. Per porre fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e ritagliatevi i vostri spazi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

