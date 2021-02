Oroscopo di domani 27 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Fine settimana di grandi pulizie! Ideale per rimettere a posto credenze, armadi e cassetti. Invasi dal sacro fuoco dell’ordine, farete tutto con grande efficienza. Avreste ben altre aspirazioni per oggi, ma il dovere chiama: rimboccatevi le maniche e mettetevi all’opera. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Rafforzata dal trigono di Urano, la Luna in Vergine vi regala il meglio di sé in quanto a buon senso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo! Sabato perfetto per pianificare la ristrutturazione della casa, sperimentare ricette dietetiche ma appetitose... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Assediati dalla Luna in Vergine, oggi tutto vi va stretto: il lavoro, a seguire la famiglia, il partner e voi stessi. Non sopportate proprio niente e nessuno. Per rilassarvi orientatevi verso un buon libro, della buona musica e quattro chiacchiere con un amico... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Dopo una discussione chiarificatrice e risolutrice con un collega, comprenderete di avere al vostro fianco persone affidabili e competenti. Con l’aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la vostra famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Andamento lento, ma confortante. Routine consolidata, occupazioni semplici, piccoli piaceri che hanno il vantaggio di riportarvi con i piedi per terra. Una buona giornata per riscoprire valori che hanno il gusto della semplicità. Chi si accontenta... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

In transito nel vostro cielo dove raccoglie le energie di Urano, garante di solida tenuta emotiva, la Luna risoluta devia il raggio ostile del Sole. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità fortunata. Fate attenzione alle infrazioni alla guida. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Le finanze e l’economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, meno affidata all’improvvisazione e all’appoggio della buona sorte. Evitate di isolarvi e fate partecipe chi vi sta vicino delle vostre perplessità, desideri e speranze per il futuro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Con la complicità della Luna, tutto ciò che è pratico e concreto, dal bricolage alla cucina salutista, vi riesce a meraviglia. Buonumore in primo piano. Configurazione ottima per chiudere la settimana lavorativa in bellezza, recuperando terreno e tempo perduti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La vostra simpatia oggi non colpisce nel segno, e non basta a salvarvi dalle grinfie di un familiare inflessibile né dal disbrigo di compiti noiosissimi. Uno spostamento obbligato andrebbe fissato per la serata in modo da poter partire più tranquilli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

La Luna armonica a Urano dona concretezza alle vostre iniziative e garantisce successo in tutti i progetti: d’amore, di lavoro, di vita familiare. Dedicatevi alle faccende di casa. Tra una cosa e l’altra, rilassatevi fra le braccia dell’amato partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Costretti a volare rasoterra dalle contingenze odierne e da qualche problema che vi toglie il sonno, lanciate evidenti segnali di insofferenza. Vagheggiate spazi aperti, cullate sogni di libertà e vi complicate la vita rincorrendo ciò che non si può avere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Malintesi con il prossimo, imprevisti in viaggio, la sensazione di disagio, una malinconia infondata sono il frutto dell’opposizione tra il Sole e la Luna. Malumori e disaccordi, ma non perdete la calma, e alle critiche rispondete a colpi di buonsenso. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

