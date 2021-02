Oroscopo di domani 28 febbraio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Luna stacanovista anche di domenica. Vorrà dire che prima del divertimento ci sarà il dovere: un salto in ufficio o qualche noiosa incombenza. L’amore è magnifico, ma oggi ci vorrà un’idea brillante per evitare che si areni nelle secche della routine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Impegnati ma sereni, vi godete il clima disteso in casa e con gli amici. Tra piacevoli chiacchierate, le ore scorrono lisce come l’olio. Sensazione di totale benessere, corpo e mente viaggiano all’unisono, apprezzando quello che la vita regala. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Luna insofferente in quadratura: naturale che non siate in vena. Se poi aggiungete Nettuno, caotico per antonomasia, capirete perché non è giornata. Clima domestico raffreddato da improvvisi rovesci. Capita, la perfezione non è di questo mondo! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Domenica sorridente, con la Luna amica di Marte che rende il partner espansivo e affettuoso. Giocate bene la partita, potete strappare promesse. Grazie a una logica finissima, chiudete una trattativa con un interlocutore che sembrava un osso duro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Giornata piena dal punto di vista lavorativo. Soddisfacente sotto il profilo della professionalità, che vi vale l’apprezzamento dei colleghi. Sul fronte del cuore silenzio assoluto. Ma l’amico a quattro zampe vi accoglie festoso come sempre. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Luna nel vostro segno, appoggiata da astri di grande energia. Ben poco può l’azione irritante di Nettuno contrario, siete forti e motivati. L’essenziale, nei rapporti instaurati con gli altri, è conservarsi chiari, autentici e soprattutto sinceri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Non pretendete troppo quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, evitate di chiudere fuori dalla porta chi vi vuole bene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La Luna in Vergine armonica a Plutone rimette le cose al loro posto. Un intuito lucido e penetrante rende possibile ogni traguardo. Affrontare con saggezza tutto e tutti, ascoltando soprattutto chi conoscete e stimate, vi indirizzerà per il meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Luna e Nettuno vi tengono inchiodati al lavoro, alle prese con grane da risolvere. L’unica consolazione è che la vostra abnegazione sarà ben remunerata. Cercasi ordine e senso pratico. Acchiappateli se li avvistate, oggi ne avrete davvero bisogno! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

In trigono a Plutone e a Marte, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi e offre l’opportunità di un chiarimento conciliatore. Avrete l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito amoroso o familiare, non perdetela per orgoglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Domenica senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutta da inventare, a voi indirizzarla nella direzione desiderata. Grandi pulizie, un po’ di shopping tanto per non perdere l’abitudine, e yoga e meditazione a volontà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Benché aspetti favorevoli lo rendano meno pungente del solito, il passaggio della Luna in Vergine porta con sé qualche gatta da pelare. Multe scampate per il rotto della cuffia. Fatevi perdonare qualche intemperanza, spiegando ciò che vi turba. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

