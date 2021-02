Oroscopo per la Vergine e per tutti i segni di oggi 27 e domani 28 febbraio

Oroscopo di oggi per la Vergine. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 febbraio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

In transito nel vostro cielo dove raccoglie le energie di Urano, garante di solida tenuta emotiva, la Luna risoluta devia il raggio ostile del Sole. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità fortunata. Fate attenzione alle infrazioni alla guida. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata