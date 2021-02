Oroscopo per i Pesci e per tutti i segni di oggi 28 febbraio e domani 1 marzo

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 febbraio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Benché aspetti favorevoli lo rendano meno pungente del solito, il passaggio della Luna in Vergine porta con sé qualche gatta da pelare. Multe scampate per il rotto della cuffia. Fatevi perdonare qualche intemperanza, spiegando ciò che vi turba. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

