Oroscopo di oggi 1 marzo e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 1 marzo 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Luna stimolante nel segno opposto, con tutte le incombenze da mettere in opera e un’energia pimpante recuperata grazie al weekend. Delle critiche altrui non vi curate, avete abbastanza sicurezza in voi stessi da cavalcare l’onda senza tentennamenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Compiti odierni: lavorare di buona lena per impostare gli impegni settimanali e per portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Godetevi le dolci effusioni degli amici a quattro zampe, che vivono l’attimo senza farsi domande. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Luna complice per tutto il giorno. Attivatevi, poiché le circostanze ve lo consentono: testa e cuore procedono nella stessa direzione. In ottima sintonia con il partner, presenti con i figli, massimo accordo con i colleghi. Godetevela tutta! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Il fatidico e indesiderato lunedì porta con sé le solite seccature: la levataccia al mattino, l’ufficio, il capo e chi più ne ha più ne metta. La settimana inizia con la Luna sfavorevole in Bilancia: il risultato è umore “storto” e poca voglia di fare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

La relazione oggi fa la parte del... leone. Frasi romantiche e proposte originali: tra voi e gli altri c’è un nastro luccicante al profumo del gioco. Piacere a voi stessi scatena un effetto a catena: gli altri vi trovano simpatici, affascinanti, irresistibili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Trattative importanti e impegnative portate a termine senza inciampi. Avevate valutato male l’interlocutore, non è quell’orco che pensavate. Guadagni discreti superiori al previsto vi fanno conquistare punti agli occhi della vostra famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Coccolata da Saturno, Mercurio e Giove, la Luna rende luminosa la giornata. Sono le amicizie a tenere banco, contatti stimolanti, profondi e proficui. Di progetti ne avete una miriade, ma oggi il bello è che qualcuno vi prende seriamente in considerazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Che bellezza! Sognate meraviglie e trovate anche l’ambiente giusto per realizzarle. Settore privilegiato quello del lavoro, poche parole e molti fatti. Un affetto solido e promettente dimostrato con gesti concreti lascia spazio a romanticismo e immaginazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Luna sorridente in sestile, garante di serenità. Anche se di fronte a una scelta amorosa da tempo tentennate, almeno per oggi nessun aut aut. Buoni i guadagni per chi opera in società. Con il miracoloso benestare di tutti, spostate investimenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

La vostra immagine non passa inosservata. Avete classe, stile, carisma, talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. A un colloquio di selezione puntate sulla dialettica, utilizzando un linguaggio accurato ma diretto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Luna in trigono a Saturno, Mercurio e Giove, garanti di un’atmosfera a stelle e strisce. Amore in tutte le sfumature, dal flirt alla storia serissima. Successo negli esami universitari. Azzeccate le risposte allo scritto, ma il meglio di voi lo date agli orali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Stima, sincerità e rispetto reciproco, le basi di una relazione felice. Approfittate di un momento di intimità per confessare un peccato veniale. Il partner prende in mano le redini del rapporto. Lasciatelo fare, oltre agli onori si assumerà anche gli oneri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

