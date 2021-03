Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 2 e domani 3 marzo

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Complice Plutone malvisto dalla Luna, in famiglia si creano frizioni e contrasti messi in moto da dinamiche del passato date per risolte. Avete la sensazione che nella coppia l’entusiasmo perda colpi? Aspettate prima di compiere scelte drastiche. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata