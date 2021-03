Oroscopo di oggi 2 marzo e dell'anno 2021

Oroscopo di oggi 2 marzo 2021? Cosa prevede il tuo segno? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Iniziate questo martedì con la Luna in Bilancia in quadratura a Plutone. Famiglia, partner e capo, a vostro avviso, puntano un dito accusatore contro di voi. Il partner stravede per voi: rispondete in tono garbato accettando la vostra e la sua imperfezione.

Toro

Con la disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La vostra resistenza ai cambiamenti vi rende timorosi verso le novità, ma la vita è bella perché è varia.

Gemelli

La Luna in Bilancia vi solleva in quota. Risolvete questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti e di un nuovo look. Giornata ideale per assistere a concerti o commedie teatrali, scambiarsi effusioni con l'amato bene.

Cancro

Di fronte a un imprevisto, la lucidità viene meno ed esitate una volta di troppo. Tanto che alla fine quello che era un sasso diventa una montagna. Con la Luna di traverso, ogni pretesto è buono per litigare, rivangando questioni ormai superate.

Leone

Il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato vi vale degli ascoltatori più attenti. Quando l'istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione presa si rivela quella giusta.

Vergine

Siete poco soddisfatti, ma neanche voi sapete cosa state cercando. In cielo avete amicizie potenti: chiaritevi le idee, e agite senza colpi di testa. Cautela nella gestione dei soldi. Rimandate la voglia di togliervi alcuni capricci a momenti migliori.

Bilancia

Complice Plutone malvisto dalla Luna, in famiglia si creano frizioni e contrasti messi in moto da dinamiche del passato date per risolte. Avete la sensazione che nella coppia l'entusiasmo perda colpi? Aspettate prima di compiere scelte drastiche.

Scorpione

Nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l'istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi. Mettendo sul piatto della bilancia i torti subiti e i torti fatti, potete dormire sonni tranquilli, i conti tornano.

Sagittario

Curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero, se volete ampliare il vostro raggio di azione. Vivacizzate la routine attingendo alla fantasia e aprendovi con il partner a interessi, progetti e nuove amicizie.

Capricorno

Il semaforo oggi è fermo sul rosso. L'accesso al fronte professionale e sentimentale è interdetto. Meglio spingere a fondo sul pedale del freno. Approfittate della bella stagione per uscire all'aria aperta. Il contatto con la natura è un ottimo scacciapensieri.

Acquario

Con il favore della Luna, al risveglio tutto fila liscio, gli altri vi sorridono e l'immagine appare convincente. Dalla serata umore in caduta. La vostra positività attira consensi. Clima perfetto per partecipare a ricevimenti e incontri culturali.

Pesci

I colpi di testa e le chimere sono mediati da amici disponibili. Dedicandovi all'interiorità, potrete scoprire in voi risorse sconosciute. Molte cose stanno cambiando. È importante non agire d'impulso e avere una visione realistica della situazione.

