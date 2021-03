Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 4 e domani 5 marzo

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Rasserenate la giornata, restando concentrati sul presente. Vagliando le questioni man mano che si presentano, sarà più agevole dare risposte. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

