Oroscopo di oggi

Ariete

Faticate a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, sia per le interferenze esterne sia per le circostanze. Prima di agire fate chiarezza. Il buonumore va salvaguardato, per portare avanti gli impegni lavorativi e le relazioni affettive. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Il passaggio della Luna in Capricorno è intrigante. Dopo una baruffa il partner si scusa e vi coccola, confermando la sincerità dei suoi sentimenti. Il capo vi fa delle proposte interessanti, una somma inattesa vi permette di levarvi qualche sfizio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

La quasi assenza di passaggi celesti sfavorevoli vi rende tranquilli. Serena integrazione, utili esperienze di collaborazione con gli altri. Periodo ottimo per chi è innamorato e per chi cerca sensazioni inebrianti anche fuori del proprio orticello. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Contro di voi rema la Luna che vi sottrae concretezza, ma Urano gioca a vostro favore. Con un pizzico di fortuna, recuperate un ritardo. Superata la naturale riservatezza, apprezzerete l’effetto stimolante di nuove amicizie: gentili e discrete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

L’orgoglio è una debolezza, non un punto di forza. Vi farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o situazioni. Restando in stretto contatto con i vostri stati d’animo, sarete più autentici e troverete molta solidarietà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Puntellata da Urano, la Luna in Capricorno vi consente di cogliere tutti i lati di un problema, e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Fondamentale oggi è il contatto fisico: con una carezza esprimete tutta la profondità del sentimento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La Luna in Capricorno vi mette in serio imbarazzo. Incerti se seguire la “pancia” o la testa, potreste perdere tempo in dubbi controproducenti. Distrazione e mancata concentrazione creano piccole difficoltà: ritardi negli appuntamenti, perdita di oggetti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Luna e Nettuno, un’accoppiata vincente che preannuncia una spinta delle ambizioni e un entusiasmo ben riposto nelle vostre possibilità di successo. Buone opportunità nel lavoro, ambiente sereno, rapporti distesi con gli altri, equilibrio psicofisico. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

La buona forma promossa dalla Luna vi regala performance adeguate al vostro livello: un po’ di movimento e rispetto per il vostro benessere. Alto rendimento intellettuale. Approfondite gli argomenti e vi impegnate per trovare soluzioni appropriate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Percezioni sottili tentano di mettere in crisi il vostro realismo, ma la logica ha la meglio sulla fantasia e alla fine raggiungete il traguardo. Prima di dichiarare drasticamente la fine di un rapporto, vale la pena di non lasciare nulla di intentato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

I risultati in termini pratici lasciano un po’ a desiderare, ma influenzati positivamente dall’esempio altrui, rivedrete le vostre posizioni. Tante le occasioni di confronto e tante le discussioni promosse dall’irrequietezza e dalle novità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La Luna fornisce un punto di riferimento per la creatività e i progetti di largo respiro, e vi mette in guardia dalla distrazione e dall’inconcludenza. Il lavoro e lo studio vissuti con spirito curioso ed entusiasta offriranno buone chance di successo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

