Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 8 e domani 9 marzo

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Professione, soldi e amicizie non vi danno pensieri. Punto dolente il partner, che si mostra un po’ indifferente o meglio insofferente al vostro slancio. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi vi piace? Sarà soprattutto questione di... approccio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

