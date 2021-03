Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 8 e domani 9 marzo

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Un’amara realtà: non tutti sono leali come voi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno sta cercando di farvi le scarpe. Frequentate persone di mente aperta, avete bisogno di uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata