Oroscopo di domani 10 marzo 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Complice la Luna, la giornata si fa di ora in ora più dinamica e rassicurante. Lungimiranti progetti per il futuro scaturiti da un lampo di genio. L'amore va a gonfie vele, sempre più vicino al vostro ideale, guardatevi però da rivali astuti e poco sinceri.

Toro

La voglia di novità è da spronare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere. Un po' traballante l'equilibrio emotivo, soprattutto a causa della vulnerabilità che non volete manifestare.

Gemelli

Parlare dei vostri sentimenti a un amico che vi incoraggia è un piacere a cui non potete resistere. Vuotare il sacco vi fa un gran bene. In casa e in famiglia qualche tensione da tenere a bada, ma anche tanta tenerezza. Nuove sfide personali.

Cancro

Il confronto con gli altri vi genera ansia? Ridimensionatela, e tenete presente che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponete un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non potete far fronte.

Leone

Siete in primo piano, con una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete vicino, ma dovete difendervi da critiche dettate dalla rivalità. Razionalità, senso pratico, ordine mentale, da mettere in campo nel caso capitassero degli imprevisti.

Vergine

Regna un po' di confusione, nella sfera amorosa. Rispondete con duttilità alle esigenze del momento, rispettando i tempi di chi vi piace. Tenete conto di alcune innovazioni valide, su cui potrete facilmente impostare nuove iniziative.

Bilancia

È sufficiente la sosta della Luna in Acquario per essere di buonumore. Vi alzate dal letto carichi e propositivi. Una conferenza allarga il vostro orizzonte. Bella la sensazione di essere al sicuro. Piena fiducia nei vostri affetti: dolce metà, famiglia e amici.

Scorpione

Mercoledì poco esaltante, con la Luna poco disponibile nei vostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche oggi rischiate di fare un flop. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia: date la precedenza al bisogno di serenità.

Sagittario

Buona amica la Luna in Acquario, che vi fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con il partner la comunicazione è fluida. Scambiarsi opinioni e confrontarsi apre la mente e il cuore.

Capricorno

Difficile accordo tra doveri e pigrizia. Da un lato vorreste sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non potete ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi e poco convinti delle vostre ultime scelte, vi chiudete in un silenzio riflessivo.

Acquario

Giornata proficua, grazie al corteggiamento della Luna a Saturno e Giove. Progetti futuribili grandiosi, ma saldamente ancorati alla realtà. Propensi a mettervi in gioco, smaniosi di novità, cambiando schemi e abitudini rinnovate in positivo la vita.

Pesci

Con i figli adolescenti non occorrono lunghi discorsi, vi capiscono al volo e oggi straordinariamente vi obbediscono: stanno davvero crescendo! Bei libri da leggere e tanti spunti per riflettere, il vostro talento creativo ha bisogno di nutrimento.

