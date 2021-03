Oroscopo oggi! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Lo spirito combattivo alimentato da Marte è supportato dalla Luna in Acquario, che suggerisce di metterlo al servizio di un progetto di gruppo. Molte occasioni da cogliere sul fronte delle conquiste. Divertitevi, ma rispettate i tempi dell'altro.

Toro

La trama è quella di un romanzo d'azione. Scontri e battaglie si alternano a momenti di pace, ma lo stress incalza. Potendo, staccate la spina. In ufficio riuscite a galleggiare, ma se siete in carriera sudate sette camicie per stare al passo con i colleghi.

Gemelli

La giornata scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici desideri di ampio respiro. Tutto è perfetto per una serata da spendere in totale relax, con la persona del cuore o in famiglia.

Cancro

Le priorità nella professione richiedono massimo impegno. Progetti azzeccati vi aiutano a mettervi in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La vostra vita ne trarrà grande giovamento.

Leone

Alcune piccole preoccupazioni riguardo al portafogli spariranno ben presto grazie a nuove entrate, tuttavia evitate di spendere inutilmente. Potete risparmiare molto comprando soltanto il necessario, evitando il superfluo e gli acquisti di lusso.

Vergine

Lavori, incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Potete impostare tranquillamente programmi che durano nel tempo senza farvi prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po' a soqquadro la vostra organizzazione. Noie presto superabili.

Bilancia

Sostenuta dalla vostra fantasia e da una bella verve, la creatività va al massimo aiutandovi a esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lasciate andare a confidenze molto intime.

Scorpione

Le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno, ma per molti di voi non è una novità, anzi una consuetudine. Verranno tempi migliori. Cos'è questa frenesia? Forse il tentativo di fare ordine in varie faccende. Affrontate una cosa alla volta.

Sagittario

Vitalità e forza fisica che vi daranno l'energia per uscire, elaborare nuovi progetti, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dagli amici. L'amore è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono laddove meno ve l'aspettate. State in campana.

Capricorno

PInteressi filosofici e spirituali, forse in un'associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno, fatelo senza fanfare né vanterie. Coltivate gli spazi extra lavorativi per rilassarvi, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i soci.

Acquario

Il rendimento in termini pratici lascia un po' a desiderare, ma influenzati positivamente dall'esempio altrui, rivedrete le vostre posizioni. Tante le occasioni di confronto e tante le discussioni promosse dall'irrequietezza e dalle novità.

Pesci

La sfera familiare vive un momento sereno, i cuori in coppia fanno grandi progetti, molti dei quali si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Un amore fatto di mistero vi attrae? Avete il solletico nelle vene, ma non esagerate a scoprirvi, anche emotivamente.

