Oroscopo di domani 11 marzo 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La vita di relazione è in fermento. I nuovi contatti di lavoro promettono risultati importanti, sia sul piano professionale che economico. Chi cerca il suo primo impiego o uno nuovo procede a vele spiegate. Le novità sono incoraggianti.

Toro

Serenità nei rapporti di amore e di amicizia. Apprezzate ciò che avete e vi destreggiate abilmente tra umori ed esigenze nelle relazioni domestiche. Agite d'astuzia, e puntate sul fascino e sulla creatività per acquisire maggiore visibilità dove più desiderate.

Gemelli

Le iniziative professionali procedono senza intoppi, anzi registrate anche dei progressi. Sarà per questo che in famiglia siete poco pazienti? Buoni risultati negli studi, a patto di mantenere alto il livello di concentrazione e di evitare distrazioni.

Cancro

Sole e Nettuno dipingono scenari sognanti. Pensieri romantici, situazioni piacevolmente variegate, un feeling fortissimo con la persona amata. Teneri ed espansivi, bendisposti verso gli altri, spontaneamente seguirete il flusso delle emozioni.

Leone

Lavoro e relazioni interpersonali, a fronte di malintesi, sono oggi i settori più sotto pressione. Ci vuole prudenza nel giudicare colpe ed errori. Alternanza di alti e bassi con i vostri cari: su certe annose questioni non riuscite a trovare un accordo.

Vergine

Meglio concentrarvi sulla vostra attività, oggi che a favorirvi ci sono Luna e Mercurio. Gli affari di cuore potranno rivelarsi meno gratificanti. Presenza attenta e prontezza di riflessi in ufficio vi fanno sentire in ordine e con la coscienza a posto.

Bilancia

Assertività e voglia di fare, doni elargiti da Luna e Mercurio, daranno ottimi frutti, sia nella carriera che nelle relazioni interpersonali. Avanti così! Soluzioni per rimediare a una vecchia faccenda, brillanti idee in testa e spirito giusto per realizzarle.

Scorpione

Per tutta la mattina gli effetti della Luna e di Mercurio mettono la professione in primo piano. Regole e schemi a cui dovrete attenervi. Dopo un'intensa giornata al lavoro, l'abbraccio e il calore di chi vi vuole bene lavano via la stanchezza.

Sagittario

Sempre gentile la Luna in Acquario, che con il suo sguardo lucido proiettato verso il futuro fornisce un appiglio per ancorarvi alla realtà. Sole e Nettuno disseminano trappole di malintesi e incomprensioni? Con un dialogo franco saprete evitarle.

Capricorno

Questo giovedì parla di impegni, appuntamenti, carriera e novità in merito, ma non trascurate l'amore e dedicate tempo ai vostri cari. Interessi filosofici e spirituali. Se pensate di fare della beneficenza, non sbandieratelo ai quattro venti.

Acquario

Ottimi risultati sia sul lavoro che nello studio. La mente è aperta, flessibile, curiosa: potreste mettere a segno un colpo da maestri. Esaminate alla lente di ingrandimento sensazioni e desideri: scoprirete chi siete e dove volete andare.

Pesci

Un suggerimento dal cielo: fidatevi del vostro istinto. Vi indicherà la strada più vantaggiosa per la professione o i reali sentimenti di qualcuno. I riflettori sono accesi su di voi e sui vostri desideri e aspirazioni sentimentali. La chiarezza vien meditando.

