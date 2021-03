Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 11 e domani 12 marzo

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 marzo 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Lavoro e relazioni interpersonali, a fronte di malintesi, sono oggi i settori più sotto pressione. Ci vuole prudenza nel giudicare colpe ed errori. Alternanza di alti e bassi con i vostri cari: su certe annose questioni non riuscite a trovare un accordo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

