Oroscopo di domani 14 marzo 2021

Ariete

Domenica da fuoriclasse con la Luna nel vostro segno. Il cuore stregato da una nuova conoscenza ha l'occhio lungo e lontano appare... l'altare. Nessuna aspettativa andrà delusa. Ad una convention on line acquisite visibilità, preziosa per il futuro.

Toro

Clima di relax. Tra le braccia accoglienti della famiglia, vi sentite sereni e beati. Come da copione pranzo luculliano e passeggiata digestiva. A sorpresa un messaggino di un amico. Il tono allusivo scatena fantasie, forse non del tutto infondate.

Gemelli

Oggi la Luna di Fuoco vi spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse: elettrizzante, dinamica, imprevedibile, come voi. Se l'amore c'è, è una fonte di allegria e complicità, frizzante come una bollicina di annata speciale.

Cancro

La focosa Luna in Ariete vorrebbe imporvi un ritmo velocissimo. Giustamente non le date corda: oggi è festa, potrete pure prendervela comoda. Dopo aver corso a perdifiato per tutta la settimana, avete un solo desiderio: staccare la spina e farvi coccolare.

Leone

In trigono al vostro segno, la Luna di Fuoco dinamizza piacevolmente questa domenica regalandovi nuove idee e opportunità inattese. Al centro della scena l'amore garantito da Marte, che oggi non pone interrogativi ma offre certezze.

Vergine

Fuori siete lo specchio della tranquillità, ma dentro covate curiosità inconfessate che forse il partner sarebbe felice quanto voi di soddisfare. Per oggi tranquilla routine e in alcuni casi anche impegni extra volontari. L'ozio non fa per voi.

Bilancia

Uno tsunami di coppia, scongiurato grazie all'intercessione dell'intervento di un parente autorevole, ma anche di un barlume di saggezza. Più facile fare l'amore piuttosto che farsi la guerra, specie se i sentimenti come nel vostro caso sono profondi.

Scorpione

La fortuna assiste chi commercia e chi viaggia. Per tutti gli altri la giornata scorre senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi di artificio. Se siete stati precettati per il turno festivo, dovrete lavorare, ma le ricompense non mancheranno.

Sagittario

Un trigono di Fuoco griffato dalla Luna in Ariete rimette in pista chi è solo e in pace chi è in coppia. Dopo una fase di stanca, Cupido rilancia. Parole romantiche, ma non solo: in coppia comunicate con gli sguardi, le carezze, i gesti affettuosi.

Capricorno

Vi secca quando qualcuno pretende di darvi ordini, ma lo lasciate parlare e poi fate come sempre di testa vostra, senza lasciarvi condizionare. Rimescolio interiore dovuto a un incontro con un ex. Ormai è storia, ma qualcosa si muove ancora.

Acquario

Che bella cosa una giornata di sole! Con la Luna, Marte e Saturno, temperature sopra la media investono il cuore. Ma il riscaldamento è... globale. Lanciati, anzi lanciatissimi all'idea di un nuovo e intrigante incontro. Per i single belle novità in arrivo.

Pesci

Per l'amore è un periodo inquieto, ma oggi a prescindere da tutto, avete stabilito che chi vi vuole vi cerca e chi non vi vuole non vi merita. O no? Un sogno può finire lasciandovi l'amaro in bocca, ma la realtà è mille volte meglio della fantasia.

