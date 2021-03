Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 13 e domani 14 marzo

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Sabato nuvoloso con la Luna in Pesci. La grinta non vi sostiene e in un contenzioso familiare, stranamente subite senza passare al contrattacco. Un velo di sospetto insolito per voi, anime candide dello Zodiaco. Sarà l’effetto delle recenti delusioni? Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata