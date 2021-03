Oroscopo per il Toro e per tutti i segni di oggi 13 e domani 14 marzo

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 marzo 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Momento speciale per voi, sollecitato dalla Luna. Un breve viaggio di lavoro si allunga per una visita piacevole alle bellezze artistiche del luogo. Grazie alla mediazione degli amici, con il partner è pace dopo una baruffa. Siete l’immagine della serenità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

