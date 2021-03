Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 14 e domani 15 marzo

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Uno tsunami di coppia, scongiurato grazie all’intercessione dell’intervento di un parente autorevole, ma anche di un barlume di saggezza. Più facile fare l’amore piuttosto che farsi la guerra, specie se i sentimenti come nel vostro caso sono profondi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata