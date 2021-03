Oroscopo di oggi 15 marzo

Oroscopo oggi! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

L'amore occupa un posto importante nei vostri pensieri, ma non avete ancora le idee chiare. Voglia di nuove esperienze, curiosità e viaggi. Per i single è possibile qualche nota frizzante, qualche schermaglia maliziosa, un gioco piacevole e disimpegnato.

Toro

Giornata positiva per la comunicazione con il prossimo. Il coinvolgimento con il partner è forte, ma siete in balia di incontrollabili gelosie. Facendo leva sulla vostra complicità, lo troverete più malleabile e disponibile ad ascoltare le vostre esigenze.

Gemelli

Fantasie di attività insolite per voi, ideali condivisi con gli amici, una storia d'amore in fase di conquista che vi riempie di aspettative e brio. Che concerto di aspetti gioiosi solca il vostro cielo! Entusiasmo e calore balzano in primo piano.

Cancro

Non rimuginate su un episodio poco chiaro, è il momento giusto per chiedere una spiegazione che, vedrete, sarà molto tranquillizzante. Tenete conto delle opinioni altrui, ma mantenete la vostra autonomia di giudizio. Slanci creativi.

Leone

I progetti da avviare e i possibili sviluppi nel tempo della professione: sono questi i punti su cui concentrare l'attenzione per un successo immediato. La sensazione di poter controllare gli eventi e imprimere sprint alla vostra vita vi giova anche sul piano fisico.

Vergine

Il clima nella coppia è perturbato? Assorbiti dal lavoro, finite con il dare il rapporto per scontato. Attenzione, la dolce metà butta l'occhio altrove. Abbandonate subito remore e doveri, una presenza più assidua e sollecita è la terapia risolutiva.

Bilancia

Se trovare un punto d'incontro con gli altri appariva impossibile, oggi si rivela facile: vi chiarite con sincerità, ma senza toni accusatori. Divertirsi insieme alle persone care aiuta a sciogliere le eventuali tensioni: buttatevi nella mischia!

Scorpione

Per sistemare alcuni dettagli pratici della vostra attività, potrete contare su un aiuto esterno che farete bene ad accettare. Nuovi sbocchi per la carriera. Fidatevi solo delle vostre intuizioni e non date troppo credito alle opinioni altrui.

Sagittario

Proponetevi, presentate le vostre idee, mettete in atto quello che pensate! La vittoria può essere dietro l'angolo. Siete in vena di coccole. Amanti dell'avventura e della conquista, ma allergici alla corda al collo, troverete ciò che fa per voi.

Capricorno

Reazioni sproporzionate a persone e situazioni. Un'organizzazione di ferro mette in scacco gli eventuali imprevisti e a tacere i detrattori. Decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull'andamento futuro.

Acquario

Concentratevi sull'attuazione dei progetti e sulle operazioni finanziarie, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Strage di cuori assicurata. Ma tenete conto che questa volta chi accende il fuoco rischia di scottarsi.

Pesci

Gli astri promettono belle soddisfazioni. Iniziative per incrementare le entrate o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. Riflessi pronti e capacità di focalizzare l'obiettivo, per non sbagliare bersaglio. Armi quasi infallibili.

