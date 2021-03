Oroscopo di domani 17 marzo 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Mercoledì sereno. Fate tesoro delle cose che vi vengono dette da chi ha a cuore il vostro benessere. Una passeggiata rilassante vi regala buonumore. Siete interessati a un cambiamento di lavoro? Guardatevi intorno e seguite le piste più convincenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La Luna armonica a Urano rende la giornata ricca di nuovi spunti. Particolarmente favorevole per l’arte o la ricerca spirituale, se vi interessa. Uno sguardo lucido e disincantato vi consente di vedere chiaro ovunque si focalizzi la vostra ma attenzione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Qualcuno vi tiene sotto controllo: evitate gli stratagemmi per risparmiare la fatica, e mostratevi solerti e intraprendenti. Buoni appoggi da Giove. Avete voglia di un sogno, sarebbe facile idealizzare il partner, ma la fantasia è divergente dalla realtà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Una dolce sensazione di appagamento, di calore che date e ricevete dagli altri concorrono ad accrescere la sicurezza e a dare il meglio di voi. Con la Luna che invia raggi benevoli al vostro segno, avrete il desiderio di fare qualcosa per gli altri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Delusi dal comportamento ambiguo di una persona che credevate amica, oggi faticate a trovare il passo giusto. Ritardi nelle comunicazioni. Andando oltre l’orgoglio e oltre il vostro solito orizzonte, riuscirete ad appianare ogni controversia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Gioie, nel cuore e nella professione, condite da un pizzico di fortuna. Non arrivate a sera senza aver fatto programmi dettagliati per la settimana. Contro il sentimento, nulla può la ragione. Vivete l’amore fino in fondo pur nella sua complessità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Una giornata lievemente inferiore alle aspettative, ma serena. Dando valore alle piccole cose, potrete godervi l’armonia familiare e il calore degli affetti. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Come di consueto la Luna nel Toro mette a soqquadro le emozioni, facendo affiorare gelosie, sospetti e rancori mai sopiti. Meglio fare piazza pulita! Il cielo invita a godervi ciò che tenete strettamente in mano, piuttosto che rincorrere sogni proibiti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Mettete al primo posto la concretezza, cercando di non smarrirvi in desideri di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputate importante. L’instabilità sentimentale vi rende malinconici? Analizzate ciò che accade dentro e fuori di voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Complice la Luna, per voi è un mercoledì straordinario! Tutto a gonfie vele: con la dovuta energia, gli impegni si risolvono senza fatica. Faccende domestiche, lavoro, investimenti filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Affrontare le diatribe domestiche con calma e riflessione vi consentirà di avere una visione obiettiva che porterà infine alla soluzione migliore. Fate una revisione. Qualcosa non funziona: siete troppo convinti di essere dalla parte della ragione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Ottima atmosfera, grazie alla Luna che vi rende seri, affidabili e motivati nella professione. Un antidoto contro la distrazione e la superficialità. Vivete l’amore in piena libertà! Ogni incontro, anche se fugace, è sempre occasione di crescita. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata