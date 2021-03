Oroscopo di domani 18 marzo 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Tutto oggi vantaggiosamente gira intorno alle finanze. Un po' sotto tono a vostro parere, ma la stabilità economica è un valore da conservare. Vorreste volare alto, ma è necessario avere un appoggio solido in grado di farvi prendere la rincorsa.

Toro

Bella giornata in cui l'insoddisfazione rimane in sottofondo, grazie al partner, agli amici e a una lieve risalita economica che fa ben sperare. Corteggiata da una serie di astri luminosi, la Luna nel vostro segno vi guida con mano sicura verso il successo.

Gemelli

Avete mille intuizioni e il tempo per metterle in pratica. Potete imbarcarvi in nuovi progetti, tenendo comunque la calcolatrice a portata di mano. Con un cambio di look, potete acquistare fascino e sex appeal. Approfittatene per fare compere.

Cancro

In sestile al Sole, a Nettuno e Venere, la Luna dal Toro vi dà una mano a rendere manifeste le emozioni. Armonia ritrovata in famiglia. Complice un ambiente sereno e affettuoso, l'umore è allegro, il partner rassicurante e il futuro roseo.

Leone

La Luna in Toro disarmonica a Giove è insufficiente per crearvi serie noie, ma sospettosa quanto basta per insinuare dubbi sulla condotta del partner. Sulla scia dell'insoddisfazione, cogliete la palla al balzo per analizzare il disagio che avvertite.

Vergine

Complici gli aspetti favorevoli, la Luna in Toro vi mette nella condizione ideale per rilassarvi e riprendere il filo delle coccole con la dolce metà. Acquistando sicurezza in voi stessi, gli altri diventano alleati e le critiche si rivelano input costruttivi.

Bilancia

La serenità è una conquista facile, quando a prevalere è il desiderio di realizzare insieme un felice connubio. Senza prevaricazioni né rivalità. Per migliorare il rapporto di coppia, nutrite la relazione con piccole sorprese, tenerezze e intimità.

Scorpione

Giove e la Luna innescano confusione e incertezze. Fortunatamente l'amato bene, paziente, sensibile e innamorato, si prende cura generosamente di voi. Avete un amore prezioso che va salvaguardato. Non è un falso, ma oro a 18 carati: fidatevi!

Sagittario

Con un occhio al vicino weekend e l'altro alle carte che ingombrano la scrivania, optate per la scelta più saggia: prima il dovere e poi il piacere. La pace domestica è un traguardo facilmente raggiungibile, grazie alla vostra e altrui disponibilità.

Capricorno

Stabile e rassicurante la Luna in Toro, ma vivacizzata da Venere infonde un tocco di colore anche alle abitudini radicate. Una telefonata gradita. Approfittate di una pausa, per sperimentare ricette tradizionali rielaborate con un pizzico di fantasia.

Acquario

I grattacapi più consistenti ve li procura Giove nel vostro segno, che, oggi, con una quadratura alla Luna in Toro, vi confonde testa e cuore. Difficile conciliare sogno e realtà. Aspettative deluse. Spese proibitive. Golosità da tenere sotto controllo.

Pesci

Una corrente di simpatia passa tra la Luna, Nettuno e Venere, riattivando gran parte delle vostre sicurezze. Occasioni d'oro nella vita e in amore. Buon fiuto e colpo d'occhio negli acquisti e negli affari, gestiti con abilità e apparentemente senza sforzo.

