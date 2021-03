Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 18 e domani 19 marzo

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Stabile e rassicurante la Luna in Toro, ma vivacizzata da Venere infonde un tocco di colore anche alle abitudini radicate. Una telefonata gradita. Approfittate di una pausa, per sperimentare ricette tradizionali rielaborate con un pizzico di fantasia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata