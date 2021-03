Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 18 e domani 19 marzo

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 marzo 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

La Luna in Toro disarmonica a Giove è insufficiente per crearvi serie noie, ma sospettosa quanto basta per insinuare dubbi sulla condotta del partner. Sulla scia dell’insoddisfazione, cogliete la palla al balzo per analizzare il disagio che avvertite. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

