Oroscopo di oggi 20 marzo

Oroscopo oggi 20 marzo ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Obiettivi a portata di mano nell’attività e in amore. Ottimismo e voglia di fare vi guidano nella direzione giusta. Rapporti sereni con gli amici. Una proposta di entrare in società va valutata con estrema cautela, potrebbe essere svantaggiosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Focalizzate l’attenzione sui rapporti interpersonali: sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità. Nel tempo libero coltivate degli interessi culturali, lo studio mantiene giovane e agile la mente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Sabato conflittuale, che mette in luce le vostre contraddizioni. Comunicativa e socievolezza ai minimi storici, frutto di persistenti tensioni. Comportamenti stravaganti minacciano la vostra credibilità, ma un amico affidabile vi cava d’impaccio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Coltivate pensieri positivi, regalatevi un oggetto, qualcosa che desiderate da tempo. Ascoltate le vostre aspirazioni e provate a concretizzarle. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Non siete convinti di come sta andando una certa faccenda? Provate a vivere un po’ alla giornata: spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita. La curiosità vi mette nei pasticci, se siete single: a forza di esplorare potreste finire in un labirinto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Un senso di insoddisfazione alimenta desideri di evasione. Di occasioni ne troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo. Occhio al parcheggio o all’eccesso di velocità, un’infrazione potrebbe costarvi una multa salata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. In ogni situazione riuscirete a suscitare ammirazione e simpatia. Rispondete con spontaneità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Anche se siete oberati di lavoro, scappate dalla città: qualche ora a contatto con la natura darà alla mente quel riposo di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato relax, studiate una strategia per evitare la compagnia di amici e parenti litigiosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Dall’amore alla professione, tra imprevisti, intralci e colpi di scena, niente procede come vorreste, ma fortunatamente gli amici non vi abbandonano. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità e movimenti maldestri. Calmatevi! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell’ambiente di lavoro vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalla vostra volontà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Notizie, inviti e nuove esperienze vi rendono dinamici. Incoraggiate la voglia di movimento. Acquisti in libreria. Sorriso a prova di bomba. Gli amici vi approvano e vi rispettano. Accantonate i problemi per dedicarvi a ciò che più vi piace. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Della Luna oggi non ci si può proprio fidare tanto che, cogliendovi di sorpresa, rimette in circolo ricordi dolorosi ed errori da dimenticare. Malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato. Attenti all’ironia, rischiate di ferire qualcuno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

