Oroscopo di oggi 21 marzo

Oroscopo oggi 21 marzo ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

La disposizione d’animo odierna è adatta per dare inizio a qualcosa di nuovo, a qualcosa che finora avete rimandato. Pensate di meno e agite di più. Con l’altra metà del cielo c’è possibilità di venirvi incontro: non aspettatevi troppo e prendete quel che viene.. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Le nuove conoscenze non si contano e anche solo alcune si trasformeranno in amicizie durature. Stare insieme agli altri vi fa un gran bene. Momento prodigo per gli amanti dei flirt, per chi ricerca affinità elettive, per chi ha il cuore a zonzo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

La primavera del vostro scontento, con la Luna e Venere in rotta di collisione. Conflitti al calor bianco in famiglia, confronti stridenti nella coppia. Siete poco socievoli, ma non chiudetevi agli scambi: coltivate le amicizie, anche a distanza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Le idee non vi mancano, ma passare dalla teoria ai fatti è complicato. Cercate collaborazioni proficue. Interessi filosofici e spirituali da coltivare. Riducete gli impegni quotidiani se volete, ma non sostituite le amicizie, anche in chat, con divano e TV. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Giornata ideale per dedicare tempo ai vostri interessi. Per staccare davvero la spina dal lavoro, la Luna vi invita a evadere dalla routine. Arte e cultura funzioneranno come calamite, quindi lasciate biglia sciolta alla vostra creatività. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Brutto affare il quadrato mattutino scambiato tra Luna e Venere. La vita di coppia ha l’aspetto di un campo minato: occhio a dove mettete i piedi. State percorrendo una strada vincente che si affaccia su un bel panorama, non rovinate tutto con l’insicurezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La Luna accresce la socievolezza. Incontri inaspettati vi danno l’opportunità di sfoderare un pizzico di esibizionismo. Perché no? Siete in forma. Voglia di muovervi? Giorno ideale per fantasticare su una vacanza, anche se per ora non la concretizzate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Domenica di ordinaria amministrazione. L’assenza temporanea del partner vi rende insensibili alla primavera che bussa forte alla porta. Faccende domestiche, studi, riflessioni e le immancabili elucubrazioni. Perdete il pelo, ma non il vizio.... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Casa dolce casa? Non oggi, probabilmente, con la Luna che minaccia di seminare discordia proprio fra le mura domestiche. Attenzione alle parole. Massima delicatezza nei confronti di fratelli e sorelle: una battuta fraintesa può scatenare un’azzuffata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Spostamenti in programma per oggi? Stando alle previsioni, l’unico viaggio possibile è quello necessario per andare da casa al lavoro e viceversa. Che noia! Vi precettano per il lavoro di punto in bianco e vi tocca piantar lì baracca, burattini e... partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Luna in Gemelli favorevole alle relazioni sociali. Sfruttate la mattinata per riallacciare il rapporto con qualcuno che non vedete da tempo. Lo shopping on line è una tentazione da evitare. La Luna vi inclina ad acquisti e spese eccessive. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Finale di settimana. I dubbi riguardano soprattutto l’amore, da sempre vostro chiodo fisso. Fidatevi: questioni di ore e saranno scongiurati. Lo scenario è più promettente di come lo dipingete. Sapete di poter contare su protezioni sottili e lampi intuitivi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

