Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 21 e domani 22 marzo

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Casa dolce casa? Non oggi, probabilmente, con la Luna che minaccia di seminare discordia proprio fra le mura domestiche. Attenzione alle parole. Massima delicatezza nei confronti di fratelli e sorelle: una battuta fraintesa può scatenare un’azzuffata. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata