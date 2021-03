Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 22 e domani 23 marzo

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

L’ottima capacità di relazionarvi agli altri vi aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttate ogni opportunità per affermarvi in ambienti nuovi. Un ménage di coppia alle prime battute assume un andamento armonioso, vivacizzato da gesti affettuosi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata