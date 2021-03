Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 23 e domani 24 marzo

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 marzo 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Potrete intervenire con successo in una questione di lavoro che sembra stagnante, purché non tradiate la fiducia di chi vi ha sostenuto. Con un po’ di tolleranza, riuscirete a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

