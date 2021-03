Oroscopo di oggi 26 marzo

Oroscopo oggi 25 marzo ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Sentimentalmente siete in pieno fermento. L’umore risente delle novità. In generale per voi l’unica costante dell’universo è il cambiamento. Un pizzico di buona sorte potrebbe portare nuove entrate. Un bel regalo per far felice chi amate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Il passaggio odierno della Luna in Vergine è un vero toccasana per le molte difficoltà pratiche che vi tolgono il sonno e la tranquillità. Pratici, efficienti e rapidi nell’agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

A causa della Luna in Vergine, le vostre iniziative professionali almeno temporaneamente sono in fase di revisione. Impedimenti e cavilli. Un problema familiare affrontato con troppa leggerezza, vostro malgrado, necessita di essere rivisto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono idee ambiziose da realizzare o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace, e favoriscono l’intesa sia in famiglia sia nella professione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Cercate di badare al sodo e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Potrete smaltire buona parte del lavoro arretrato e sbrigare con successo incombenze noiose ma necessarie. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Con la Luna e Urano propizi, gli impegni quotidiani procedono con soddisfazione. Un viaggio di lavoro può aprire nuove prospettive nella carriera. Sorprese e soluzioni inaspettate arrivano a colorare la giornata. L’irrazionalità batte la logica scettica. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Sarete propositivi e pronti a muovervi con entusiasmo, e ad abbandonare qualche abitudine poco salutare. Qualcuno a voi vicino chiede conforto. Migliorate la qualità del rapporto, esprimendo con estrema sincerità emozioni, bisogni, debolezze. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Ottime premesse per la vostra attività. Oggi che lo spirito di collaborazione ha la meglio, archiviate ogni disaccordo e procedete. Venerdì positivo che fa risaltare l’aspetto rassicurante della routine. Tutto è in ordine, ogni cosa è al suo posto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

Come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato: nervosismo, umore nero e insofferenza. Laddove occorrerebbe ordine e sistematicità, apparite sconclusionati e del tutto privi di senso pratico. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Atmosfera ideale per concedervi una passeggiata rilassante, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, curare il vostro benessere. Vi attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di relazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Nel clima movimentato, è benvenuto un giorno di pausa per fare il punto della situazione, prendendo in esame anche le esperienze del passato. Occupatevi di casa, faccende e finanze. Tirando le somme, potreste scoprire una gradita sorpresa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La Luna nel suo aspetto dinamico vi invita a scommettere su progetti nuovi, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare. Un aiuto provvidenziale arriva a togliervi dagli impicci, ribadendo il principio che non bisogna mai disperare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata