Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 29 e domani 30 marzo

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Corteggiata da Giove, la Luna gestisce la giornata con equilibrio. Né troppo né troppo poco, in ogni situazione siete perfettamente misurati. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riuscite a giostrare dinamiche complicate uscendone vincenti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

