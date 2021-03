Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 29 e domani 30 marzo

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 marzo 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Lunedì poco stimolante, in apparenza. Tuttavia se il “fuori” tace, il lavorio interiore produce buoni frutti in termini di propositi promettenti. Buona musica, introspezione, amicizie consolatorie renderanno più lieve un momento di malinconia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

