Oroscopo di oggi 30 marzo

Oroscopo oggi 30 marzo ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

L'empatia e la comprensione dello stato d'animo altrui vi permettono di agire nel modo migliore a qualsiasi stimolo che provenga dall'esterno. Lasciate via libera all'istinto, vi guiderà verso la buona riuscita di ogni iniziativa, anche impegnativa.

Toro

Su di voi la Luna in Scorpione ha sempre un effetto destabilizzante, ma oggi, grazie al sostegno di chi vi ama, il turbamento è di breve durata. Anche se è primavera, una giornata di cielo grigio può capitare, non prendetevela e guardate avanti fiduciosi.

Gemelli

Affrontando gli impegni professionali con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete parecchie soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena e occasioni da cogliere al volo. Dovrete fare qualche sacrificio, ma chi non risica...

Cancro

La Luna inizia il suo passaggio in Scorpione, e la vita magicamente vi sorride. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate. Cambiando angolazione, sotto la polvere della quotidianità, cogliete rassicuranti segnali nei gesti di chi amate.

Leone

Martedì non di tutto riposo. Vi conviene attenervi scrupolosamente alle regole, se non volete problemi con chi esercita il potere. Si presentano situazioni nuove che richiedono una grande elasticità, potreste essere troppo critici verso gli altri.

Vergine

Belle novità per chi opera in squadra. La collaborazione promette risultati eccellenti. Favoriti i master di studio e avanzamenti professionali. Dalle amicizie arrivano belle soddisfazioni. Approfittatene per lanciarvi in esperienze nuove, senza ansie.

Bilancia

Un passatempo che necessita di una buona manualità potrebbe essere quello che fa per voi, per aiutarvi a rilassarvi e recuperare una completa serenità. Ci sarà l'occasione di conquistarvi una fetta di potere. Dovete solo capire a che prezzo e se ne vale la pena.

Scorpione

Passione e spirito di iniziativa. Nel lavoro siete determinati e aperti alla cooperazione. Idee e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti! Momento buono per le operazioni finanziarie, investimenti, accensione di mutui e compravendite.

Sagittario

Una giornata fatta apposta per l'ascolto interiore, pratica forse che non esercitate troppo spesso, preferendo l'azione alla contemplazione. Cielo non perfettamente allineato alle vostre aspettative, ma positivo per la conoscenza interiore.

Capricorno

Grazie all'apporto di efficienza e spirito costruttivo, la carriera procede speditamente. Determinazione, tenacia: tutto è sotto controllo. Siete nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporvi per un incarico di rilievo.

Acquario

L'amore promosso dal sestile Venere-Saturno vince su tutto, anche sulla "disonorevole" scoperta che il cuore desidera sicurezza e stabilità. La Luna opposta a Urano fa vacillare alcune certezze, ma è tempo di svecchiare, sostituire, cambiare.

Pesci

Seguite senza riserve il vostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il vostro asso, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive. L'ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità vi dà la carica giusta per un'ampia libertà di azione.

