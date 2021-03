Oroscopo di domani 1 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Vi tenta un'evasione fuori dalla routine? Pensate a un modo semplice ma divertente per trascorrere una Pasqua rilassante e allegra con chi amate. Potreste finalmente ricevere una notizia che porterà a compimento un vostro importante progetto.

Toro

Fedele alle tradizioni familiari, la giornata non delude le vostre aspettative, procedendo sui binari della serenità e del buonumore. State attenti ai pessimisti che vi vorrebbero trascinare dalla loro parte, mettendo in discussione simboli e valori.

Gemelli

La Luna in Sagittario vi pone interrogativi rispetto a un viaggio, a un messaggio ricevuto e a una persona che vi piace, ma ancora non si esprime. Alcune domande sono legittime, ma prima di cercarle fuori, provate a indagare dentro voi stessi.

Cancro

Tutto procede secondo la vostra agenda. I programmi odierni sono al sicuro e l'avvicinarsi della Pasqua vi mette piacevolmente di buonumore. Smaltito il passato liberandovi dai pensieri inutili, vi godete le sorprese del presente. Trasformazioni.

Leone

Sciogliere gli indugi, per spezzare il tran tran quotidiano e programmare una pausa straordinaria dal lavoro, è possibile grazie alla Luna. Un'occasione insperata vi consentirà di soddisfare una curiosità. Non lasciatevela sfuggire!

Vergine

Con la Luna in Sagittario, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, si preannuncia qualche intralcio. Organizzatevi adeguatamente. Fate riferimento alla logica, al collaudato metodo di lavoro per sventare un periodo di confusione.

Bilancia

Non c'è passaggio più adatto per ricevere notizie, auguri e messaggi spiritosi, di quello della Luna in Sagittario. Mattinata davvero entusiasmante. Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle.

Scorpione

La tranquillità del cielo primaverile si riflette sul vostro stato d'animo. Trasmettete e ricevete certezze che aiutano a superare i momenti di inquietudine. Avete una bella occasione di fare ciò a cui tenete di più. Un'opportunità che non capita spesso.

Sagittario

Giovedì ricco di promesse. L'imminenza delle festività pasquali e del relax a cui avete intenzione di dedicarvi ha su di voi un effetto rasserenante. La vostra parola d'ordine è rilassamento, per cui hobby e svaghi di ogni genere saranno un vero piacere.

Capricorno

Prima di tuffarvi nel clima festoso della Pasqua e assaporarla nei suoi aspetti più piacevoli, oggi meditate sui suoi significati simbolici e spirituali. Passate queste ore in pace, lontano da stimoli troppo forti, rispettando i vostri modi e i vostri tempi.

Acquario

Armonica al segno, la Luna in Sagittario è una fonte inesauribile di sorprese. Novità e notizie inaspettate, incontri che movimentano piacevolmente la giornata. Cosa vorreste trovare nell'uovo di cioccolato? Esprimete un desiderio, potrebbe essere esaudito.

Pesci

Dal baule in cui conservate i vostri sogni emergono ricordi del passato che vi rattristano e vi imprigionano. Tirateli fuori: fatene un bel falò. Umore in risalita per la Pasqua, oggi e domani qualcosa vi incupisce e qualcosa fa fatica a uscire.

