Oroscopo di domani 2 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La settimana lavorativa si conclude all’insegna della progettazione: sembra che i tempi siano maturi, e presto avrete riscontri appaganti e concreti. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, lasciate senza indugio la strada vecchia per la nuova. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Ore produttive per il lavoro di routine, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in stand by. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Marte e Nettuno antagonisti della Luna generano un clima incandescente nella professione, offrendo agli interlocutori l’appiglio per rimproverarvi. Umore instabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze di rivalità e incertezze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Venerdì proficuo per quanto riguarda la carriera. Siete ambiziosi quanto basta e abbastanza scaltri da non sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è scorrevole. Momento perfetto per fare pace con una situazione o una persona del passato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole continua a splendere. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione. Non vi lasciate sfuggire un’occasione per inoltrare le richieste che vi stanno più a cuore. Bravi! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Giornata ricca nelle vicende affettive. L’immaginazione vi gioca un brutto scherzo, rientrate alla base e rimettete la logica al suo posto. Una telefonata potrà confondervi le idee: cercate di non rimuginarci troppo e disponetevi ad aspettare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La Luna reca in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per portare a buon fine ciò che avete in sospeso. Notizie che aspettavate da tempo. Risentite un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata con i vostri cari. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La vostra profondità di giudizio, l’eloquio incisivo e la capacità di ascolto sono le doti migliori per ottenere dei risultati in un colloquio di lavoro. Grazie all’intraprendenza, più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La Luna nel segno incontra il favore di astri che vi rendono euforici: nuovi amori decollano, nelle amicizie filate con il vento in poppa. Prove insoddisfacenti in famiglia, a cui dedicate scarse attenzioni: siete in tutt’altre faccende affaccendati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Per il conseguimento dei vostri obiettivi, rendetevi disponibili ad assumere altri oneri: siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono bene, potete pianificare degli acquisti anche importanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La Luna e Giove fanno splendere questo giorno. Contatti con amici che vivono lontano e speranze ben fondate di potervi presto riabbracciare. Nuove conoscenze anche on-line con persone straniere. Novità e progetti insoliti e anche un po’ arditi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

La voglia di evasione si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l’ambiente. Segnali di malcontento dal partner e dai vostri cari. Non concentratevi su faccende di scarsa rilevanza, ci sono situazioni professionali importanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

