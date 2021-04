Oroscopo di domani 4 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Gli ostacoli non mancano, ma l'entusiasmo è tanto e nei momenti difficili la fortuna vi aiuta. Riflettete sul da farsi e cercate diversivi. L'intesa di coppia scricchiola, ma pensateci bene prima di porre un ultimatum alla persona amata...

Toro

Spira un vento di serenità, con la Luna in Capricorno addolcita dal sestile di Nettuno. Un regalo inatteso vi procurerà un grandissimo piacere. Potete contare su un'organizzazione ben congegnata, ma ora è importante puntare su progetti nuovi.

Gemelli

La situazione non è esaltante, ma un pizzico di monotonia non è da disprezzare. Se invece volete un po' di movimento, tirate fuori la creatività. L'analisi introspettiva porta alla luce desideri scaturiti dal cuore e su cui la testa non ha presa.

Cancro

Sotto il tiro della Luna, la relazione con gli altri è osteggiata. Invece di insistere dando via libera alle polemiche, optate per il silenzio. Accettate l'attesa momentanea, e approfittatene per dedicare maggiori attenzioni a voi stessi.

Leone

Domenica di Pasqua un po' pigra, sull'onda di un bisogno di certezze emotive che trova la sua soddisfazione nelle abitudini ormai consolidate. Opererete nell'ombra, ma il modo in cui gestirete le vostre faccende segnerà molti punti a favore della credibilità.

Vergine

Con la Luna in aspetto favorevole, che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui mirate si vanno gradualmente avvicinando. Anche se tutto ancora rimane in stand by, vi sentite comunque più sicuri e più determinati.

Bilancia

Contro la Luna in Capricorno fautrice di imprevisti e battibecchi, sfoderate il self-control: non sarà risolutivo, ma almeno non combinerete guai. Una preoccupazione di ordine familiare abbatte l'umore. C'è poca intesa e ancora meno pazienza.

Scorpione

Grazie alla Luna in Capricorno, potete stare tranquilli: la vostra giornata ha imboccato la direzione giusta e tutto magicamente procede senza scosse. Un caro amico ha in serbo per voi una notizia che vi metterà sicuramente di buonumore.

Sagittario

L'elasticità mentale non vi fa difetto, e renderà agevole lo svolgimento del lavoro e l'apprendimento di tecniche nuove, anche nello studio. Rapporti sociali vivacizzati da una comunicazione sciolta e da uno spirito brillante, ma occhio ai voltafaccia!

Capricorno

Acquisite più sicurezza, più elementi di giudizio, maggiori informazioni, e quando verrà il momento di realizzare i vostri desideri, saprete come muovervi. Tante idee in testa e tante occasioni fortunate per portarle avanti: non fatevi cogliere dalla malinconia.

Acquario

Amministrate le energie mentali con accortezza, per non rischiare di sprecare le potenzialità di questo ritmo. Bisogni culturali e spirituali. Accordare la vostra linea di azione su quella altrui sarà impegnativo, ma inevitabile per la riuscita.

Pesci

La Luna in Capricorno strizza l'occhio a Plutone e Nettuno: una configurazione vincente che fa balzare alle stelle le vostre quotazioni. Fantasia e intuito si alleano alla concretezza per aiutarvi a centrare gli obiettivi. Senso di responsabilità e tenerezza.

