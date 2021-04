Oroscopo di domani 5 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Lavoro e carriera gli argomenti del giorno. Delle critiche altrui poco vi importa, ma le direttive che arrivano dall'alto non si possono snobbare. Nulla di drammatico, ma siete spinosi come ricci e il passato non archiviato oggi torna a galla.

Toro

Novità favorevoli potrebbero cambiare dall'oggi al domani la qualità della vostra vita, non è il momento di farvi prendere dalla pigrizia. La sfera affettiva è al sicuro. Stuoli di ammiratori sono pronti ad accorrere a un vostro segnale.

Gemelli

Recuperati senso pratico, prontezza di riflessi, comunicativa ed entusiasmo, nel pomeriggio potrete imprimere una bella spinta in avanti ai vostri progetti. Quando le acque sono agitate, anelate a un po' di pace, quando la situazione è tranquilla... che noia!

Cancro

Al pensiero degli impegni che incombono, vi prende una fitta di emicrania, mentre un collega sgobbone e perfettino sembra divertirsi a stuzzicarvi. Il partner ce la mette tutta per comprendervi, ma c'è poco da fare, se non aspettare che passi la bufera.

Leone

Non rimandate un colloquio delicato con un familiare: aprite il vostro cuore e vedrete che le soluzioni si troveranno, e anche in fretta. Vita sociale vivace, anche sui social, ma dovrete evitare di mettervi in situazioni troppo complicate.

Vergine

Naturale che vi sentiate in piena forma, con la Luna che lancia un aspetto rassicurante a Plutone. Intraprendenza, combattività e capacità di giudizio. Tutte le iniziative condotte con decisione arriveranno in porto. Conclusione felice delle vacanze.

Bilancia

Sotto il tiro mattutino della Luna, risulta difficile mantenere la consueta diplomazia. Siete nervosi, su di giri e chi vi ama, invece di placarvi, vi innervosisce. Questioni professionali e discussioni con un superiore vi tengono sulla corda fino a domani.

Scorpione

In congiunzione a Plutone, la Luna vi regala una marcia in più. Perfetta per affrontare con il partner questioni importanti da programmare insieme. Avrete la possibilità di ampliare conoscenze e competenze e di concretizzare obiettivi gratificanti.

Sagittario

Mattinata tutta incentrata sulle faccende pratiche: lavoro, pulizie di casa, revisione dei conti. Dal pomeriggio entra in campo il divertimento. Un collega si è mostrato disponibile ad aiutarvi? Ringraziatelo con un pensierino gentile.

Capricorno

Cambiamenti e desideri lavorano nella sfera interiore. Siete a caccia di emozioni sentimentali? Vi basta guardare vicino per trovare un tesoro. Pasquetta serena. La passione si propone con variazioni: uscite all'aria aperta a vivere qualcosa di frizzante.

Acquario

Potete andare in profondità, senza limitarvi a vivere solo il presente. Avrete l'occasione per sciogliere nodi antichi, risolvere problemi annosi. Giocherete a carte scoperte su questioni tenute in sospeso. Siete sereni e non cedete alle pressioni emotive.

Pesci

A Pasquetta ci arrivate a bordo di un bastimento carico di sorprese. Intuizioni da mettere a frutto, un amore nuovo, feeling con chi amate! La Luna sostiene con forza la vostra causa, assecondando i moti del cuore, ma mantenendo una ferma direzione.

