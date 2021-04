Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 4 e domani 5 aprile

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 aprile 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Domenica di Pasqua un po’ pigra, sull’onda di un bisogno di certezze emotive che trova la sua soddisfazione nelle abitudini ormai consolidate. Opererete nell’ombra, ma il modo in cui gestirete le vostre faccende segnerà molti punti a favore della credibilità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata