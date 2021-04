Oroscopo di domani 7 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Ancora un giorno frizzante e pieno di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo: nuove idee, inviti e colloqui. La Luna in sestile a Venere stimola iniziative e rinnovamenti in amore e nello stile di vita. Procedete!

Toro

La Luna si ostina a insinuare ansie, ma dal cielo avete i vostri fan pronti a tendervi la mano. Esaltando la logica, trionfa il buonsenso. Assumete l'atteggiamento che vi è consono, e così riuscirete a resistere a ogni tipo di imprevisto.

Gemelli

Una quantità di stimoli nuovi, contatti e sfide professionali vi inviteranno a tirar fuori la grinta e a dare sempre il meglio di voi stessi. Con la Luna in Acquario, siete in buona compagnia. Belle occasioni, per un mercoledì proficuo e divertente.

Cancro

Il rapporto con i colleghi ha bisogno di cure: ci sono molte cose che potreste fare ma non fate, per contribuire a un buon clima lavorativo. Ringraziate per l'aiuto che vi viene dato, e non siate eccessivamente critici per un piccolo errore.

Leone

La stanchezza oggi si fa sentire: il tono fisico è appesantito, e anche la brillantezza e la lucidità appaiono in calo. Venere para i colpi. La vita si ribalta? Non potete sapere se il lato a cui siete abituati è migliore di quello che sta per arrivare.

Vergine

Anche se siete un po' in affanno, non lasciate che siano gli altri a decidere al posto vostro, intervenite nelle scelte economiche e familiari. Ascoltate i consigli di amici più grandi di voi: in questo momento l'intuito potrebbe ingannarvi.

Bilancia

Giornata felice: buona intesa di coppia con il partner, amici simpatici da contattare, ambiente gradevole nella vostra attività. Colpi di fortuna! La serenità a due è al sicuro, e, volendo, non c'è niente che possa turbarla: allontanate le nubi all'orizzonte.

Scorpione

Non spazientitevi, se non tutto dovesse andare secondo i vostri calcoli: sono consigliate dolcezza e pazienza per evitare scontri con chi vi è vicino. Evidentemente non bastano metodo e intelligenza, serve anche senso pratico per affrontare l'imprevisto.

Sagittario

La Luna in Acquario alleggerisce le tensioni e vi permette di concentrarvi su ciò che vi sta a cuore, come una vecchia amicizia un po' in crisi. La vita sociale è smagliante, ma il conto in banca ne risente pesantemente: non sarà perché siete troppo generosi?

Capricorno

Preferite affrontare il lavoro in solitudine, gestirlo come piace a voi, secondo i vostri metodi, ma in alcuni casi la collaborazione è fondamentale. Un dialogo chiarificatore riannoda i fili di un legame con una persona che un tempo ha contato molto per voi.

Acquario

La Luna nel vostro segno vi dà una marcia in più, alimentando la creatività e regalandovi occasioni vincenti. L'amore vi sorprende piacevolmente. Sul lavoro tutto fluisce, tutto scorre nella giusta direzione. In famiglia qualcuno vi rimprovera la distrazione.

Pesci

Grinta e dinamismo vi sorreggono soprattutto nella professione: dedicatevi alle cose lasciate in sospeso, prima di mettere nuova carne al fuoco. Di giorno in giorno cambia sempre più e in meglio il vostro rapporto con il resto del mondo.

