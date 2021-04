Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 6 e domani 7 aprile

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 aprile 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Questioni da chiarire con i dipendenti, i collaboratori, le persone intorno: vecchi rancori e conflitti potrebbero essere appianati una volta per tutte. Chiarite le divergenze di vedute, fonte di malintesi, con il partner, ma astenetevi dal muovere critiche. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

