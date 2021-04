Oroscopo di oggi 6 aprile

Oroscopo oggi 6 aprile ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Sollecitata dal Sole, la Luna in Acquario, grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collaboratore, risolve in un baleno molti dei vostri guai. Brillanti e intraprendenti, non perderete nessuna delle occasioni favorevoli che vi verranno offerte. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Martedì sottotono, a causa di qualche grana sul lavoro. Sentendovi messi sotto torchio, vi muovete male e incassate qualche severo rimprovero. Fate particolare attenzione a non farvi coinvolgere in acquisti sbagliati, spendendo male i vostri soldi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Splendida atmosfera, grazie al sestile Sole-Luna, che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi di attesa. Tutto gira molto velocemente. Trattative e affari portati avanti a tempo di record, con un dinamismo degno dei vostri momenti migliori. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti si preannuncia un’impresa titanica? Fatevene una ragione, il mondo non finisce domani. Finanze nell’occhio del ciclone. Debiti dimenticati, pagamenti inevasi, praticamente un piccolo salasso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Immusoniti dall’opposizione della Luna in Acquario, non date il meglio di voi in fatto di amabilità. Discussioni e incomprensioni con gli amici. Aggirate gli ostacoli, piuttosto che tentare di buttarli giù a testate. Sarà una mossa meno eroica, ma più efficace. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

La gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c’è. Evitate ogni possibile competizione. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Sotto il tiro mattutino della Luna, risulta difficile mantenere la consueta diplomazia. Siete nervosi, su di giri e chi vi ama, invece di placarvi, vi innervosisce. Questioni professionali e discussioni con un superiore vi tengono sulla corda fino a domani. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

In congiunzione a Plutone, la Luna vi regala una marcia in più. Perfetta per affrontare con il partner questioni importanti da programmare insieme. Avrete la possibilità di ampliare conoscenze e competenze e di concretizzare obiettivi gratificanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Attivatevi finché le circostanze favorevoli e la Luna amichevole ve lo consentono. Dialogo, forza di carattere, notevole carica passionale. Una provvista di buonumore, dinamismo e sfrontatezza con la quale, in barba agli imprevisti, arriverete lontano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Questioni da chiarire con i dipendenti, i collaboratori, le persone intorno: vecchi rancori e conflitti potrebbero essere appianati una volta per tutte. Chiarite le divergenze di vedute, fonte di malintesi, con il partner, ma astenetevi dal muovere critiche. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Sostenuta dal Sole, la Luna garantisce una giornata superiore alle aspettative. Grande privilegiato il cuore, ringalluzzito da proposte seducenti. Buon momento per fare acquisti importanti. Per la cultura, per l’attività, per appagare un desiderio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Se nel profondo covate una rivalsa, è tempo di metterci una pietra sopra e di cambiare aria, ambiente, amicizie. Anche l’umore ne guadagna. L’incontro con un ex può rimettere in gioco sentimenti sopiti con un cambio di guardia sulla scena amorosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

