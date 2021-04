Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 7 e domani 8 aprile

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 aprile 2021?

Scorpione

Non spazientitevi, se non tutto dovesse andare secondo i vostri calcoli: sono consigliate dolcezza e pazienza per evitare scontri con chi vi è vicino. Evidentemente non bastano metodo e intelligenza, serve anche senso pratico per affrontare l’imprevisto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

