Oroscopo di domani 9 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Venerdì movimentato, non soltanto nella professione dove la vostra immagine guadagna punti, ma anche per la vita affettiva, scenario di piacevoli novità. Mercurio e Venere vi rendono simpatici e comunicativi. Si prospettano nuovi incontri e amicizie doc. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Giornata di largo respiro con Luna e Nettuno alleati. Alla grande tutto quanto riguarda i contatti, le iniziative umanitarie. Gratifiche appaganti. Disinvolta e gioiosa, una tenera liaison vi distrae dalle grane familiari senza chiedere nulla in cambio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Combattuti tra doveri e desideri, inseguite un amore che vi tiene sulla corda. Per evitare delusioni, tuffatevi nel lavoro: vi restituirà entusiasmo. Dolci messaggi di nascosto dal partner ufficiale senza conseguenze, tranne qualche rimorso di coscienza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Complici Luna e Nettuno appaiati, oggi viaggiate con una marcia in più. Un’azione generosa fatta senza fanfare, a sorpresa vi verrà riconosciuta. Un intuito formidabile, sogni, progetti e ideali portati avanti con determinazione anche nuotando controcorrente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Clima dinamico, all’insegna della socievolezza e del relax. Se avete sempre voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario. Favoriti gli studenti, primi fra tutti quelli che necessitano di una dose extra di impegno e grinta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Contro di voi lavorano la Luna e Marte: una combinazione che dà sui nervi. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi, di solito così razionali. Agli amici la vostra nuova fiamma non garba e ve lo dicono senza peli sulla lingua, rendendovi perplessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Atmosfera tranquilla che favorisce una routine ben organizzata, nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione, vostra e altrui. Una serata in cui ci sarà tempo per tutto: per i figli, la dolce metà e una videochiamata con gli amici. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

In famiglia siete propositivi e aperti alla cooperazione. Programmi, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti! Se il partner è sospettoso, non è per sfiducia, ma ogni tanto è necessario avere delle rassicurazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

In coppia c’è maretta. Vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare la barca del rapporto. Afferrate insieme il timone e... navigate. Il sentimento è forte, autentico. Così profondo che ammetterlo prima di tutto a voi stessi vi spaventa da morire. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

La vostra lucidità dà momentaneamente forfait e con un po’ di disappunto, vi esponete in un investimento senza capo né coda. Risposte positive riguardo una domanda che vi ha tenuto con il fiato sospeso e buone notizie sul fronte degli studi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarvi una buona riuscita, impegnatevi. È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e appagante della vita professionale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Mantenendo uno spirito positivo e aperto di fronte alle eventuali contrarietà, vi metterete automaticamente in posizione di vantaggio. Nel bene e nel male occorre cambiare: atteggiamento, ménage, abitudini a due o, come ultima spiaggia, il partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

