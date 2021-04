Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 aprile

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 aprile 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

In coppia c’è maretta. Vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare la barca del rapporto. Afferrate insieme il timone e... navigate. Il sentimento è forte, autentico. Così profondo che ammetterlo prima di tutto a voi stessi vi spaventa da morire. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata