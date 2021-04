Oroscopo di domani 11 aprile 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Una configurazione corroborante vi rende combattivi. Vi esprimete con fermezza. Coraggio di abbassare la maschera e mostrarvi quali siete. Luna e Saturno: passione e autorevolezza! In tutto quello che fate c’è l’impronta dei fuoriclasse. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Approfittate della pausa festiva per concedervi un po’ di relax. Accantonate le preoccupazioni, spegnete la mente e dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Influenze affettuose mettono una pezza ai vostri bisticci con il partner. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia. Spendete il massimo impegno nell’attività. Progetti che diventano basi per un suo futuro sviluppo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Domenica di lavoro. A casa o in ufficio le faccende da sbrigare sono parecchie e saggiamente vi impegnate con la disposizione d’animo giusta. Guardando più in là del vostro naso, scoprirete che se la casa è angusta, avete tutto il mondo da esplorare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Grazie agli influssi positivi di Mercurio, potrete disporre di buoni argomenti per convincere i vostri clienti, i sottoposti e persino i figli un po’ ribelli. L’energia per affermare il vostro punto di vista non vi manca, ma lo farete simpaticamente senza arroganza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La Luna dà un contributo positivo a questa giornata, che si preannuncia tranquilla e serena, ideale per una serata rilassante e piacevole in famiglia. Nel caso doveste incontrare una persona nuova, lasciatevi guidare dalla vostra intuizione senza esitare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Qualche grana professionale scombina i vostri programmi? Affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico, troverà per voi la soluzione. Guadagnate tempo, se non sapete che pesci pigliare di fronte a un ex che, pentito, torna a farsi vivo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Casa e famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente, bisognoso di compagnia, potrebbe vedere e trovare in voi il suo angelo custode. I colleghi saranno dalla vostra parte, se riuscirete a dimostrare che la vostra intuizione è affidabile. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Fortunatamente le burrasche si placano, e oggi ripartite appoggiandovi al vostro consueto ottimismo. Finanze e carriera sotto i riflettori. Le idee e l’entusiasmo non vi mancano. Avete una carica tale da spostare montagne e ammansire il partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Causa la Luna ostile, qualche frizione con familiari, soci e vicini bisognerà metterla in conto. Puntate sulla flessibilità: è l’arma vincente. Alcune circostanze vi remano contro, ma niente potrà fermarvi. La vostra determinazione è ferrea. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, con un occhio che non trascura gli aspetti pratici. Volate pure alto, e otterrete quello che vi darà più soddisfazione di quanto immaginavate. Osate! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Una bella notizia, del tutto inaspettata, potrà giungere in serata: preparatevi per degli incontri piacevoli. Domenica spensierata. Dedicate tempo a scrivere, disegnare, fare musica, date spazio all’estro artistico in ogni sua forma. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata