Oroscopo di oggi 10 aprile

Oroscopo oggi 10 aprile ! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Mercurio e Saturno, Venere e Giove suonano un concerto a quattro mani, che tocca le corde del cuore e vi proietta tre metri sopra il cielo. Novità dall’estero, soldi e amori in arrivo. Occasioni d’oro per commercio, studio e colloqui di lavoro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Sabato sereno per quanti di voi sono innamorati e ricambiati, ma anche per chi è libero da legami impegnativi, qualcosa di piacevole, vedrete, accadrà. Continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti. Un’intuizione consente di trovare nuove risorse. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Atmosfera all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi permettono di portare a termine gli appuntamenti in agenda. Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Successi e gratificazioni personali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Luna foriera di imprevisti. Dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo. Siete fuori strada, se pensate che i soci o il partner siano i diretti responsabili del vostro malumore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Giornata baciata dalla fortuna. Ogni decisione diventa semplice, ogni traguardo a portata di mano. Grandi prestazioni in ambito sportivo. Confidate sempre senza timore nel vostro carisma e nelle vostre risorse. Successi, consensi e conquiste. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

La rapidità di esecuzione e l’efficienza premiano nella professione. Elogi dal capo e attestati di stima da parte di un collega a cui fate il filo. Concentrati, attenti, rigorosi come e più di sempre, smaltite gli impegni e le incombenze arretrate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il vostro dovere con serietà e accettate le critiche costruttive. Per ritrovare l’equilibrio, la strada ottimale è seguire l’istinto che vi consiglia la soluzione più saggia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. L’affetto e l’amicizia vanno nutriti senza dare niente per scontato. Favorito l’acquisto di un’auto nuova. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Oggi sì che vi alzate dal letto pimpanti e ricolmi di energia. È il momento giusto per muovervi, divertirvi, prendervi una cotta solenne. Le vostre opinioni trovano credito tra amici, colleghi e partner, mentre un progetto si avvia a felice conclusione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Non è giornata per concludere trattative o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Tolleranza. Questo è ciò che occorre nei confronti di chi vi ama. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Siete allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti a breve scadenza. Serata piacevole tutta dedita al vostro amore. La vostra ultima fiamma ha tutte le carte in regola per diventare una persona importante nella vostra vita. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba. Iniziate a raccogliere i frutti della vostra semina. Attivatevi il saldo di un vecchio credito. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

